Autor de reportaje relacionado con Giammattei afirma que su fuente no pertenece al MP

El periódico digital salvadoreño, El Faro, publicó el testimonio de un supuesto testigo de un caso de corrupción que involucraría al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con la negociación de aportes ilegales para su campaña electoral.

El autor de la nota, el periodista José Luis Sanz, brindó detalles con relación al tema este miércoles durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Su publicación reveló que el gobernante negoció en 2019 la entrega de Q20 millones, provenientes de sobornos cobrados a empresas constructoras, a cambio demantener en el cargo al entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

El reportaje menciona que el testimonio está bajo custodia de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, y sostiene que se cita a un denominado “Testigo A”. Agrega que hay una segunda fuente que trabajó con Giammattei y que confirmó el acuerdo.

Fuente no corresponde al MP ni OJ

Sanz se refirió a los motivos que llevaron a El Faro a publicar el reportaje relacionado con Giammattei y detalló que se espera que la población conozca este tipo de hechos y que los entes encargados de la investigación y justicia aclaren si le están dando seguimiento o no al tema.

Mencionó que la fuente de la información fue verificada y, aunque evitó profundizar de dónde obtuvo el testimonio del “Testigo A”, aclaró que quien se lo proporcionó no pertenece al MP y no pertenece al sistema judicial.

Pronunciamientos del Gobierno y el MP sobre caso contra Giammattei

Tras la publicación del tema relacionado con Giammattei, el Gobierno y el MP se pronunciaron y rechazaron la situación generada.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, aseguró que los señalamientos contra el gobernante corresponden a “historias construidas”, que consideró “falsas y maliciosas”.

Ante ello, el periodista de El Faro dijo que la primera respuesta de Presidencia era previsible, aunque tiene un elemento llamativo pues, según sus palabras, se dijo que el presidente no formó parte de una negociación como la que describe el testigo y que nunca consideró a Benito para seguir en el cargo.

Asimismo, que cualquier responsabilidad sobre financiamiento de campaña del partido Vamos en 2019 correspondería al secretario general del partido, Giorgio Bruni.

“Esto contrasta con lo que dijo López Oliva, quien no dio nueva información, sino que se enfoca en desprestigiar al medio para decir que somos parte de una campaña de desprestigio contra el presidente”, resaltó.

En ese sentido, el comunicador expuso que el gobierno no está dando las explicaciones que tiene que dar, pues correspondería que explique si garantiza o no que en su partido no hubo financiamiento ilegal, si tiene o no tiene conocimiento de actos de corrupción ligados a Benito y si esa posible corrupción siguió en su gobierno y responder a las acusaciones.

En tanto, el ente investigador, por medio del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dijo que es preocupante porque se pone en peligro la investigación y a las personas y, por tanto, hay una obstrucción a la investigación.

También anunció una denuncia para que se investigue la filtración del audio del “Testigo A”, de quien aseguró desconocer la identidad.

Sobre ello, Sanz dijo que el MP se ampara en la reserva del caso para no brindar detalles, pero no respeta esa misma reserva para hacer aseveraciones de que el testigo esté rechazando su propio testimonio, pues se dijo que esta persona denunció que fue presionada para declarar. “Es una contradicción”, consideró el entrevistado.