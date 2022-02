VIDEO. Futbolistas brasileños que juegan en Ucrania solicitan ayuda a las autoridades

Se viven momentos de tensión y desesperación en Ucrania después de que Vladimir Putin anunciara el inicio de una “operación militar” de Rusia en ese país. En medio del temor y la incertidumbre son varios los que intentan escapar de las ciudades, colapsando carreteras y salidas.

Otros comenzaron a refugiarse para protegerse y estar juntos. Es el caso de los futbolistas brasileños del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev, quienes junto a sus familias decidieron reunirse en un hotel de la capital.

Desde allí lanzaron un desesperado pedido a través de un video que publicaron los propios protagonistas en sus redes sociales alrededor de las 11 de la mañana de Ucrania.

Futbolistas brasileños en Ucrania piden ayuda para salir del país

“Hola chicos. Realmente la desesperación es grande. Estamos viviendo un caos. Contamos con el apoyo de nuestro club, pero la desesperación es agonizante. Esperamos el apoyo de nuestro país. Hablamos en nombre de todos los brasileños en Ucrania”, escribió Marlon, defensor de 26 años que milita en el Shakhtar desde esta temporada y en el pasado vistió la camiseta del Barcelona.

Él es el encargado de hablar en el video que viralizó desde su perfil oficial en redes sociales, pero que también replicaron todos sus compañeros presentes en el hotel: “Hola chicos. Estamos todos reunidos, jugadores del Dinamo y del Shakhtar con nuestras familias y estamos esperando en un hotel por toda la situación. Estamos aquí pidiendo su ayuda para promocionar este video debido a la falta de combustible en la ciudad, frontera cerrada, espacio aéreo cerrado, por lo que no hay forma de que nos vayamos. Pedimos mucho apoyo al Gobierno de Brasil, que nos puede ayudar y espero que nos ayude a promocionar este video y llegar a la mayor cantidad de personas posible”.

Luego el futbolista le cedió el espacio a una de las esposas del grupo que habla en nombre de todas las familias: “Las mujeres estamos con los niños y nos sentimos un poco abandonadas, porque no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan excepto las de Brasil y hacemos un llamamiento incluso en nombre de los niños. Cada uno salió corriendo de sus casas al hotel, cada uno con una prenda de ropa, no sabemos si habrá comida, así que queríamos intentar pedir ayuda para solucionar nuestra situación”.

Entre futbolistas y familiares, en el video aparecen 19 ciudadanos brasileños que esperan que su país los ayude en este momento de absoluta tensión bélica. Actualmente, en el Shakhtar militan Dodo, Vitao, Marlon, Vinícius Tobías, Ismaily, Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho, David Neres y Fernando.

También está el atacante brasileños Junior Moraes, quien milita en Shakhtar y está nacionalizado ucraniano teniendo en cuenta que juega en ese país desde hace más de una década, quien publicó una storie en su cuenta de Instagram para expresarse: “¡La situación es grave, estamos presos en Kiev esperando una solución para salir! Estamos dentro de un hotel, recen por nosotros”.

