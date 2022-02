Advierten de aumento de precios de alimentos por conflicto en Ucrania

La Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtió este viernes sobre un aumento en los precios de los alimentos, que perjudicará a los consumidores de todo el mundo, debido al conflicto en Ucrania. La jefa de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, recordó que Ucrania es un importante exportador de trigo e hizo énfasis en los “impactos económicos” que tendría la guerra. “Va a haber un gran impacto con respecto a los precios del trigo y los precios del pan también para la gente común”, dijo en un evento virtual.

Por su parte, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, evocó sus advertencias previas sobre el “riesgo económico significativo” del conflicto en medio de la recuperación mundial de la pandemia de Covid-19 y dijo que “el impacto irá más allá de Ucrania”. Destacó la presión adicional sobre la inflación, que probablemente se acelere en medio del aumento de los precios de la energía y el trigo.

EE. UU. y Europa impusieron sanciones a Rusia que afectan al rubro financiero, pero perdonaron en buena medida a los sectores del petróleo y la agricultura, ante temores de que terminen afectándolos también a ellos. Las sanciones “se suman al impacto económico de esta crisis y afectarán principalmente los precios de la energía y de los granos, lo que se agrega a la creciente preocupación por la inflación y cómo se puede contrarrestar”, dijo Georgieva.

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 24, 2022