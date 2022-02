VIDEOS: Cientos de ucranianos pasaron la noche refugiados en estaciones del metro

Cientos de ucranianos abandonaron sus hogares en Kiev y pasaron la noche refugiados en las estaciones del metro de la capital, ante la incertidumbre y el temor de ataque aéreos en el inicio de la invasión de Rusia a ese país. Las estaciones subterráneas, convertidas en búnkeres improvisados, se vieron abarrotadas la noche del jueves y madrugada del viernes por familias enteras, con niños, ancianos e incluso mascotas.

“En cada estación hay unas doscientas o trescientas personas apiñadas buscando refugio”, comentó el periodista y fotógrafo Emilio Morenatti, citado por medios internacionales. La tarde del jueves, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunció un toque de queda para proteger la “seguridad” de los habitantes, el cual se extendía de las 22:00 a las 07:00 horas (locales). Las autoridades recordaron que los transportes públicos no funcionarán durante ese horario, pero que las estaciones de metro permanecerían abiertas para servir de refugio en caso de ataques.

En las líneas era posible ver camas improvisadas con frazadas y almohadas, y a las decenas y decenas de personas cargando mochilas y maletas con las pertenencias que tuvieron tiempo de tomar antes de dejar sus hogares.

UKRAINE🇺🇦 Subway 🚇stations become improvised bunkers in Kyiv, as people leave the Ukrainian capital #Ukraine #UkraineRussiaCrisis UCRANIA🇺🇦se refugian en estaciones subterráneas del Metro🚇por temor a los bombardeos pic.twitter.com/4gGIyA4fqH — abogadosvenezuela (@abogadosvenezu1) February 24, 2022

Ukrainian Christians singing songs at kyiv Subway about Forgiveness, Peace, Love, Mercy, Salvation, Joy to the people of Ukraine. May God send them help from His Sanctuary. #FreeBiafrans #FreeMaziNnamdiKanuNow pic.twitter.com/MymkCvMAgz — @Floydmax1 (@Floydmax11) February 25, 2022

daf

“Estamos todos aquí”

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes, por medio de un video, que aún se encontraba en Kiev “defendiendo” a su país frente al avance de las tropas rusas. “Estamos todos aquí; nuestros militares están aquí; los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado”, proclamó Zelenski, vestido con un traje verde oliva de tipo militar y acompañado, entre otros, por su primer ministro, su jefe de gabinete y un asesor cercano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Las declaraciones de Zelenski se dan mientras las fuerzas de Moscú confluyen hacia Kiev, y la ciudad se prepara a vivir otra noche de posibles combates y bombardeos. Las fuerzas ucranianas y rusas ya habían protagonizado un primer choque temprano este viernes, en un barrio de la capital. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó el viernes al ejército ucraniano a “tomar el poder” y a derrocar al presidente Volodimir Zelenski y a su entorno, a los que calificó de “neonazis y drogadictos”.