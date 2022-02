El dueño ruso del Chelsea Roman Abramovich entrega la gestión del club

El propietario del Chelsea, el multimillonario ruso Roman Abramovich, entregará “la gestión y la administración” del club de la Premier League a los administradores de la fundación caritativa de la entidad, anunció en un comunicado el actual campeón de Europa.

Abramovich toma esta decisión apenas dos días después del inicio del ataque del ejército ruso a Ucrania, un conflicto criticado por casi toda la comunidad internacional y que ha provocado un cerco a los oligarcas próximos al Kremlin y a los intereses de Rusia.

“Siempre he tomado decisiones teniendo en cuenta los mejores intereses del club”, justificó el propietario.

“Sigo apegado a estos valores. Por ello confío hoy a los administradores de la fundación caritativa del Chelsea la gestión del Chelsea FC”, añade Abramovich en el comunicado.

“Creo que actualmente son los mejores posicionados para velar por los intereses del club, de los jugadores, del personal y de los aficionados”, explicó.

“Durante los casi 20 años en los que he sido propietario del Chelsea, siempre he considerado mi papel como el custodio del club, cuya tarea es velar por tener tantos éxitos como tenemos en la actualidad y construir nuestro futuro, siempre jugando un papel positivo en nuestras comunidades”, insistió el millonario ruso, que no precisa en el texto si su retirada es temporal o definitiva.

Mientras las autoridades británicas anunciaron diversas sanciones contra intereses rusos, la diputada demócrata-liberal Layla Moran designó el miércoles a Abramovich como uno de los 35 “hombres clave” del presidente Putin Vladímir Putin que deberían ser sancionados.

No obstante, el Tesoro Público anunció una lista de oligarcas rusos cuyos bienes y cuentas bancarias en el Reino Unido han sido ya bloqueados y en ese listado no aparecía Abramovich.

Dos décadas de éxitos deportivos

El Reino Unido es uno de los destinos preferidos de los oligarcas rusos y las autoridades británicas han sido criticadas con frecuencia por no impedir el flujo de dinero ruso en el país.

Por su parte, el entrenador alemán del Chelsea Thomas Tuchel, aseguró que la situación del propietario “ha perturbado” la situación en el seno del equipo, que el domingo se enfrentará al Liverpool en la final de la Copa de la Liga inglesa.

“No podemos pretender que no es un problema. La situación de manera general, para mí y para mi cuerpo técnico, para todo el mundo en Cobham (el centro de entrenamiento del club), para los jugadores, es horrible”, declaró Tuchel a los periodistas el viernes.

Abramovich compró el Chelsea en 2003 y en estas dos décadas el club londinense ha vivido la mejor época de su historia, con dos Ligas de Campeones (2012, 2021), cinco Premier Leagues (2005, 2006, 2010, 2015 y 2017) y cinco FA Cups (2007, 2009, 2010, 2012 y 2018), entre otros títulos.

Según el diario The Telegraph, Abramovich seguirá siendo el propietario del club y no tiene ninguna intención de venderlo

