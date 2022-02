Alexandra Daddario y el vestido que deja casi ver su intimidad en los SAG Awards

Esta noche se llevará a cabo una edición más de los famosos premios SAG Awards que reconocen lo mejor del cine y la televisión.

Previo al gran evento, se llevó a cabo la tradicional alfombra roja, en donde los famosos desfilaron con sus mejores galas.

Una de las primeras en llegar fue la actriz Alexandra Daddario, quien dejó a muchos con la boca abierta.

Y es que la famosa optó por utilizar un vestido satinado que dejó muy poco a la imaginación.

The White Lotus Star @AADaddario Thinks She Got Her SAG Card From a Cheez Whiz Commercial #SAGAwards pic.twitter.com/TQoBb0ZMfH

— People (@people) February 27, 2022