Giammattei a Biden: “Nos congratula que haya reconocido el esfuerzo de Guatemala”

El presidente Alejandro Giammattei se pronunció con relación a lo mencionado por el mandatario estadounidense, Joe Biden, durante el discurso sobre el estado de la Unión con relación al trabajo que realiza su país en conjunto con Guatemala.

“Gracias, Biden, por elogiar y reconocer los esfuerzos y la asociación de Guatemala con los Estados Unidos para detener la trata de personas”, agregó.

Thank you, @POTUS @JoeBiden, for commending and recognizing Guatemala’s efforts and partnership with the United States for stopping the scourge of human trafficking during your State of the Union address last night.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 2, 2022