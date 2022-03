VIDEO. Will Smith enloquece con erupción del Volcán de Fuego

Todo parece indicar que Will Smith disfrutó cada minuto de su estadía en su visita a Guatemala.

Por medio de sus redes sociales, el actor ha dejado más que en claro lo bien que se la pasó la semana pasada.

Fue por medio de las redes sociales que se dio a conocer que el famoso actor había arribado a tierras chapinas.

Posteriormente, se comenzaron a viralizar imágenes del famoso paseando por las calles de La Antigua Guatemala.

Sin embargo, la cereza del pastel llegó cuando el estadounidense subió un video a su cuenta oficial de Instagram.

En el clip, Will le mostró a todo el mundo todas las actividades de las que formó parte en los últimos días.

Pero eso no fue todo, ya que posteriormente subió una galería de fotos inéditas de su visita en Guatemala.

No conforme con eso, Smith lo ha hecho una vez más, y ahora, compartió un clip de la erupción del volcán de Fuego.

“El volcán de Fuego entra en erupción casi cada 20 minutos”, dice parte del texto que acompaña la publicación.

Volcán de Fuego erupts damn near every 20 mins, which over time is integral for the cultivation of the rich soil in the area. It was lookin’ crazy but it’s pretty safe. (He said confidently)

