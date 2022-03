Abramovich ha sido descalificado como director del Chelsea por la Premier League

La Premier League anunció este sábado haber retirado al propietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich, su permiso de dirigente de un club, después de la congelación de sus activos por el gobierno británico.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club

The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.

Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg

