Mariano Rivera ex de los Yankees busca ayudar a niñez guatemalteca

El exlanzador de los Yanakees de Nueva York, el panameño Mariano Rivera, causó gran algarabía al presentarse en nuestro país en una visita especial que busca una alianza con Cementos Progreso y la Fundación Carlos F. Novella, con el objetivo de ayudar a los niños de Guatemala.

Rivera, campeón de la Serie Mundial de béisbol en cinco ocasiones, llegó para conocer los programas deportivos-educativos que se manejan en la Fundación e iniciar las conversaciones para visionar una alianza que les permita trabajar en pro de los niños de Guatemala y de la región, a través de la educación, la tecnología y el deporte.

Cabe mencionar que la Fundación Mariano Rivera, que dirige el exbeisbolista, está dedicada desde 1998 a brindar a los niños de familias pobres, habilidades que puedan desarrollar en su vida para un futuro mejor. A través de becas universitarias, programas de tutoría y aprendizaje especial, entre otros, los estudiantes beneficiados se preparan para la universidad y para trabajar.

"A veces me acostaba llorando, no por haber conseguido un mal resultado, sino porque no me podía comunicar con mis compañeros", expresa Rivera.

El ex pitcher narró como fue su llegada al béisbol de la MLB en Estados Unidos en el año 1995.

