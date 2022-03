Fans aseguran que el esposo de Marimar Vega es “muy feo” para ella

Hace unas semanas, Marimar Vega celebró su boda con el cinematógrafo Jerónimo Rodríguez, en una romántica ceremonia que se llevó a cabo en Acapulco Guerrero.

A la boda de la actriz llegaron invitados como Maite Perroni, Martha Higareda, Omar Chaparro, Juan Pablo Molina, Macarena Achaga, entre otros famosos.

Para ella significa su segundo matrimonio. Antes, estuvo casada con Luis Ernesto Franco, de 2015 a 2018. Y se celebró justo un año y un mes después de que ella terminó la relación amorosa que tenía con Horacio Pancheri.

Sin embargo, después de dos semanas de un feliz matrimonio la pareja se ha tenido que enfrentar a varios comentarios despectivos por la apariencia de Jerónimo; y es que muchos han comentado que su apariencia no es lo suficiente para una actriz con la belleza de ella.

-->

Tras la polémica que esto generó, la misma Marimar Vega decidió levantar la voz y defender a su esposo, quien no ha dejado de ser comparado con su ex Horacio Pancheri.

Por medio de una entrevista con la presentadora Flor Rubio en Fórmula Espectacular, la famosa se mostró muy sorprendida ante los comentarios e incluso detalló que están muy fuera de lugar en pleno 2022.

“No sé ni cómo contestar, sé que me lo dices en buena onda… lo aprecio. Me sorprende que sigamos siquiera mencionándolo. Me parece muy raro, no sé ni qué contestar”, dijo.