El tenista Roger Federer dona medio millón de dólares a niños refugiados de Ucrania

El ex número uno mundial del tenis Roger Federer, “horrorizado” por las imágenes de Ucrania, anunció este viernes que realizó un donativo de 500.000 dólares (452.000 euros), a través de su fundación, en favor de los niños refugiados, para que puedan “continuar su escolarización”.

“Mi familia y yo estamos horrorizados por las imágenes procedentes de Ucrania y tenemos el corazón roto por ver a esas personas inocentes tan afectadas. Queremos la paz”, escribió el legendario tenista, actualmente 27º del ranking ATP y alejado de las pistas por problemas físicos, en un mensaje publicado en las redes sociales.

“Unos seis millones de niños ucranianos ya no tienen acceso a la escuela (…) nos gustaría ayudarles para hacer frente a esta experiencia extremadamente traumática”, añadió.

“La Fundación Roger Federer va a ayudar a la asociación War Child Holland con un donativo de 500.000 dólares, para permitir a los niños ucranianos continuar su escolarización”, concluyó la estrella suiza.

Por su parte, la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunció este viernes que el 10% de lo obtenido por la venta de entradas para el duelo Estados Unidos-Ucrania (15-16 de abril), de clasificación a la fase final de la Billie Jean King Cup (equivalente femenino a la Copa Davis), será destinado a una asociación de apoyo a víctimas de la guerra.

“La USTA dará el 10% de los ingresos por venta de entradas a Ukraine Crisis Relief Fund”, indicó la USTA en un comunicado, en el que anunció también la composición de los dos equipos.

The USTA will donate 10% of the ticket revenue from the event to the Ukraine Crisis Relief Fund by Global Giving, where local sponsors will also make donations.

Read more ➡️: https://t.co/ewVzOc4ozr

— USTA (@usta) March 18, 2022