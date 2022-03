Informan que Franck Kessié ha firmado un acuerdo con el FC Barcelona hasta 2026

Durante este martes, el reconocido periodista italiano, quien da la actualidad de los fichajes en el fútbol europeo, Fabrizio Romano, informó que el FC Barcelona ya ha firmado un acuerdo con el mediocentro marfileño Franck Kessié, quien llegaría libre a final de temporada.

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 – it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB

Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022