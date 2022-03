Video: hombre intenta abusar de mujer y le arranca la ropa interior

Un hombre de 28 años fue arrestado por presuntamente haber intentado abusar sexualmente de una mujer dentro de un supermercado. En un video compartido por las cuentas de redes sociales de @OnlyInDade muestran a un sujeto con los brazos alrededor del cuello del agresor, alejándolo de la mujer mientras otros compradores se apresuran a ayudar. Se trata de Bredan Jarmal Harvey, de 28 años, acusado de intentar violar a una mujer en una tienda, hecho que fue captado en video.

Jarmal Harvey está acusado de agredir sexualmente a la víctima mientras esta hacía sus compras en el establecimiento. El presunto pervertido, se aproximó desde atrás, la jaló por el traje y le agarró la parte trasera de su cuerpo. La mujer, que no ha sido identificada, se volteó. Mientras gritaba por ayuda, el abusador le arrancó la ropa interior mientras le agarraba sus caderas y su parte íntima, según la denuncia criminal que cita Miami Herald.

Otro cliente que presenció el ataque saltó hacia Jarmal Harvey para liberar a la mujer del abusador y otra persona más se sumó al rescate. De acuerdo con las autoridades, estas dos personas ayudaron a la mujer a resistir a más ataques. En las imágenes, se puede apreciar al sujeto luchando contra varios hombres, hasta que finalmente es inmovilizado en el piso, donde esperó hasta que llegó la policía para arrestarlo.

Cell phone video captures the moment a man attempted to rape a woman at Walmart on NW 79th Street.

