Reconocidas personalidades del espectáculo se han pronunciado en las últimas horas por la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, pero ahora, el mundo del deporte también ha reaccionado, principalmente el campeón mundial de boxeo, Yordenis Ugás.

El golpe que Will Smith le dio a Chris Rock, la noche del domingo cuando ganó su primer Oscar, ha provocado reacciones encontradas, incluso entre las personalidades del deporte, es el caso de Ugás.

Y es que el actor no soportó que Rock hiciera una broma alusiva a la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith, una enfermedad que ella ha reconocida públicamente “que le acompleja” y con lo que intenta lidiar a diario.

Sobre el tema reaccionó el cubano Ugás, Campeón Mundial Wélter de la Asociación Mundial de Boxeo y quien también sufre de Alopecia, pero lejos ponerse del lado de la familia Smith, criticó al actor.

“Es malo ver a Smith comportarse así. Tengo Alopecia y ¿Al idiota que se burle de que no tengo cejas le voy a dar una paliza? Imagina”, escribió Ugás en sus redes sociales. El boxeador no tiene ni cejas ni cabello a causa de dicha enfermedad.

Will Smith se disculpa

Este lunes, el actor Will Smith pidió disculpas a Chris Rock por medio de su cuenta de Instagram por haberle propinado una bofetada en la gala de los Oscar, después de que la Academia condenó el incidente.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, escribió Smith, quien el domingo se alzó con el primer Óscar de su carrera.

Además pidió disculpas a la Academia: “Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa”.

“Violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable”, agregó.