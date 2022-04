Sin efecto suspensión contra el gerente de Municipal Selvyn Ponciano

El gerente de Municipal, Selvyn Ponciano, podrá seguir fungiendo en la actividades deportivas del club, según de la resolución emitida por la Comisión de Apelaciones de la Federación Nacional de Futbol.

Dicha comisión resolvió con lugar el Recurso de Apelación presentado por Selvyn Ponciano, contra la resolución emitida por la Comisión Especial Temporal con Funciones de Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Futbol Femenino de Guatemala.

“Se revoca la resolución LNFFG No. 10-2022, dejando sin efecto tanto la sanción de suspensión de un año de toda actividad en el futbol federado…, así como la multa de Q1,500 impuesta al club Municipal”, expresa el documento que se filtró en las redes sociales.

La comisión también ordenó la notificación a todos los interesados y que se archive el caso.

Lo que ocurrió

Dicha resolución se refiere al supuesto incidente reportado por la árbitra Kimberly Rebeca López, quien indicó en su acta arbitral que fue víctima de palabras ofensivas por parte de Ponciano.

Esto, en el juego en el que CSD Concepción y Municipal Femenino empataron por 1-1, en el marco de la jornada 5 de la Liga Femenina.

Esto fue lo que literalmente expresó la árbitra en el acta:

“Informo que al finalizar el partido, cuando me estaba dirigiendo hacia mi camerino, el Señor Selvyn Ponciano, directivo de Municipal Femenino que se encontraba en el graderío, a quien identifico por que a fungido como delegado de cancha cuando Municipal juega de local, me insulto con palabras soeces diciendo “siempre lo mismo con vos arbitra, sos una mie…, tu arbitraje igual de pura mie… como en Xela” “siempre nos queres perjudicar hija de pu…”. Estando dentro de mi camerino la puerta se encontraba medio abierta y pude verlo y me señalo con el dedo indice y empezo nuevamente a insultarme diciendo te gusta cag… en el equipo, lo mismo de Xela otra vez, hija de pu…, pero nunca mas nos volves a arbitrar de eso me encargo yo, por que te voy a meter carta otra vez, en un tono amenazante”, se puede leer en el acta arbitral.

