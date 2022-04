Bundesliga anuncia pérdidas millonarias por la pandemia del Covid-19

Los clubes alemanes de la primera y la segunda división (Bundesliga 1 y 2) perdieron en total más de 1.000 millones de euros (1.105 millones de dólares) desde el inicio de la pandemia de covid, anunció este viernes la Liga (DFL) al presentar su balance anual.

Para la temporada 2020-2021, “los ingresos globales de los dos campeonatos cayeron más de 750 millones de euros con respecto a la última temporada de antes de la pandemia (2018/19): de 4.800 4.050 millones de euros”, indica la presidenta de la DFL en su introducción.

“El descenso de la cifra de negocios al término de las dos primeras temporadas afectadas por el covid-19, 2019/20 y 2020/21 supera los 1.000 millones de euros”, precisa.

Estas pérdidas proceden principalmente de los partidos disputados a puerta cerrada o con aforo limitado, mientras que no todos los estadios alemanes han podido recuperar su capacidad completa dos años después del inicio de la pandemia.

La situación ha tenido un fuerte impacto sobre el empleo, con el número de asalariados del fútbol profesional reduciéndose en un 50%, a 26.183 empleados por los 52.786 en 2019/20.

Estas cifras tienen en cuenta a los 36 clubes alemanes miembros de la DFL, 18 en primera división y 18 en segunda.

Además, los ingresos por derechos audiovisuales y por mercadotecnia también se redujeron la pasada temporada.

