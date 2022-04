Canciller ucraniano acusa a su par ruso de ser “cómplice de crímenes de guerra”

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, acusó el jueves a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, de ser “cómplice” de los “crímenes de guerra” cometidos desde la invasión de Ucrania en ciudades como Bucha y Mariúpol.

My Norwegian counterpart @AHuitfeldt and I discussed current frontline developments and ways to put an end to Russia’s barbaric aggression. Humanitarian assistance needs to step up to alleviate the human suffering. Russian war criminals must and will be brought to justice. pic.twitter.com/F3OrEvH8xd

Kuleba insistió sin embargo que estaba dispuesto a reunirse de nuevo con él.

“Si se trata de la paz en Ucrania y de evitar que haya muertos, entonces estoy listo para reunirme con cualquiera”, agregó el ministro. “Para evitar otra Bucha, tenemos que hablar y ver cómo podemos terminar con esta guerra”, dijo.

Took part in the NATO Foreign Ministerial. Strong sense of unity behind Ukraine among allies and partners. More importantly, a strong resolve to take very concrete steps to support us. I laid out priorities and stressed the urgency. Follow-up from a number of allies are coming. pic.twitter.com/PZZFj48muJ

