FIFA lanza su propia plataforma de streaming

Este martes se lanzó la plataforma FIFA+, que ofrecerá partidos de fútbol en directo del país que prefieras, juegos interactivos, noticias, información sobre torneos, contenidos nunca vistos con historias sobre el fútbol masculino y femenino del mundo entero y muchas cosas más.

La FIFA será la primera federación deportiva en ofrecer tal cantidad de experiencias y contenidos en streaming a los hinchas y amantes del futbol.

“FIFA+ representa el siguiente paso hacia nuestra visión de conseguir que el fútbol sea realmente global e inclusivo, y respalda la misión principal de la FIFA, que es expandir y desarrollar el fútbol a nivel global”; afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 . 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 . 𝗙𝗿𝗲𝗲

Introducing #FIFAPlus: your new home for football ✨

Watch or stream for free thousands of live matches per month, stories from your favourite footballers, and the biggest archive of World Cup matches 👉 https://t.co/EO11dasOum pic.twitter.com/h4vm0z3PqJ

— FIFA.com (@FIFAcom) April 12, 2022