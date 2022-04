Tiroteo en metro de Nueva York: Policía finalmente detiene al sospechoso

Autoridades anunciaron este miércoles que la Policía de Nueva York finalmente detuvo al sospechoso del tiroteo en el metro en Brooklyn, que el martes dejó 23 heridos, tras una cacería de un día. “Lo atrapamos”, dijo el alcalde neoyorquino, Eric Adams, en una rueda de prensa al anunciar el arresto.

Watch as @nycmayor and NYPD Executives provide an update on yesterday’s shooting incident in Brooklyn. https://t.co/x1QIRLVuXt — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2022

La policía había identificado a Frank James, de 62 años, como el sospechoso de haber activado dos granadas de humo cuando el vagón se acercaba a la estación “36 Street”, en Brooklyn, antes de hacer 33 disparos contra los pasajeros. James fue detenido cuando caminaba por una calle de Manhattan, dijo la jefa de la policía neoyorquina, Keechant Sewell. El arresto se produjo sin incidentes, agregó. La tarjeta de crédito del sospechoso y las llaves de la camioneta que este había alquilado fueron encontradas en el lugar del ataque.

El alcalde de Nueva York había pedido horas antes a los ciudadanos estar “vigilantes”, pero aclaró que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: “Parece que actuó solo”, dijo.

My fellow New Yorkers: we got him. Join us at 1 Police Plaza for an update on yesterday’s shooting in Brooklyn. https://t.co/OyKU0Zrm7c — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 13, 2022

Sufriría de problemas mentales

Las autoridades, que habían pedido la cooperación ciudadana, ofrecían 50 mil dólares de recompensa por toda información para la detención de James, quien se cree podría padecer problemas mentales. El hombre había publicado varios videos en la plataforma YouTube, en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde Adams. Su página, además, había sido cerrada el miércoles de la semana pasada por “violar las directrices” de YouTube.

Los funcionarios de Nueva York ahora se refieren a Frank James como sospechoso en relación con el incidente del tiroteo en el metro en Brooklynhttps://t.co/52jAXxYSP0 — CNN en Español (@CNNEE) April 13, 2022

La hermana del sospechoso, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano considerado como el sospechoso. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

Este miércoles, el metro presentaba un “servicio normal” y “completo en todas las líneas después de que la NYPD completó su investigación”, dijo la autoridad de tránsito de la ciudad, de casi nueve millones de habitantes.

*Con información de AFP