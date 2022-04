Paciente de Covid-19 dio positivo durante 505 días; finalmente murió

Un paciente de Covid-19 dio positivo a los tests durante 505 días, unos 16 meses, hasta que finalmente murió, en el que es el caso más largo de infección de la enfermedad conocido hasta el momento. El paciente, cuya identidad no fue revelada, dio positivo por primera vez a mediados de 2020 y tenía problemas respiratorios; siguió dando positivo en todas las pruebas (unas 45) hasta su muerte, 505 días después, explicó la doctora Gaia Nebbia, coautora del estudio sobre la evolución del virus en pacientes inmunodeprimidos divulgado el viernes.

Se trata del caso más largo de infección por Covid-19 que se conoce, según un comunicado del congreso europeo de microbiología y enfermedades infecciosas, que se celebra en Lisboa del 23 al 26 de abril y donde se presentará la investigación completa. El estudio, realizado por investigadores del King’s College London y del Guy’s and St Thomas’ Hospital de Londres, analizó a nueve pacientes inmunodeprimidos con infección persistente por el virus entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Todos dieron positivo durante al menos ocho semanas y dos lo hicieron durante más de un año. De los nueve pacientes, cuatro murieron y cuatro se curaron. Un noveno paciente seguía infectado a principios de 2022, 412 días después de dar positivo por primera vez.

