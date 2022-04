Al menos 5 personas murieron el sábado y 18 resultaron heridas en bombardeos rusos contra la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, informó el jefe de gabinete de la Presidencia ucraniana.

“Odesa: cinco ucranianos muertos y 18 heridos. Y no son más que los que hemos logrado encontrar” hasta ahora, indicó en Telegram el funcionario, Andrii Yermak.

Ukrainian civilians evacuating from a residential building in Odesa after it was hit by a Russian cruise missile today.

-->

Las autoridades ucranianas buscaban el sábado evacuar a los civiles de Mariúpol (sureste), en gran parte controlada por el ejército ruso, que reanudó los bombardeos contra la acería de Azovstal, donde se atrincheraron los últimos resistentes, informaron fuentes oficiales ucranianas.

“Hoy estamos intentando evacuar de nuevo a las mujeres, los niños y los ancianos” de esa ciudad portuaria del mar de Azov, indicó por la mañana en Facebook la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Vereshchuk señaló que los civiles habían comenzado a congregarse cerca de un centro comercial de la ciudad y esperaban partir hacia Zaporiyia, unos 200 km al noroeste. Después de varios días sin evacuaciones, tres autobuses que partieron de Mariúpol pudieron llegar a Zaporiyia el jueves.

⚡️Bombings in #Odesa: at least 6 dead and 18 wounded. A 3 months old baby among the dead. Odesa rescuers look for injured in the rubble despite danger of more bombings.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/4IjpisPe8V

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 23, 2022