China intentará desviar asteroide “potencialmente amenazante” para la Tierra

China intentará alterar la órbita de un asteroide potencialmente amenazante para la Tierra con una prueba de impacto cinético como parte de los planes para un sistema de defensa planetaria.

China está redactando un plan de defensa planetaria y llevará a cabo estudios técnicos e investigaciones sobre el desarrollo de sistemas para contrarrestar las amenazas que representan los asteroides cercanos a la Tierra, según dijo Wu Yanhua, subdirector de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), a la Televisión Central de China (CCTV).

Al mismo tiempo, la CNSA establecerá un sistema de alerta temprana y desarrollará un software para simular operaciones contra objetos cercanos a la Tierra y probar y verificar procedimientos básicos.

Finalmente, una misión realizará observaciones de cerca de un asteroide potencialmente peligroso seleccionado y luego impactará el objetivo para alterar su órbita.

China yesterday opened its first Planetary Defence Conference, touching of radar astronomy, early warning systems, small-body exploration, impact simulation, space-based monitoring, impacts, impactors, lasers & other deflection possibilites. https://t.co/plNlZwx6Is pic.twitter.com/N5Sqbz83sn

La misión está programada para el final del 14° período del plan quinquenal (2021-2025) o en 2026, dijo Wu.

El sistema ayudaría a lidiar con la amenaza de los objetos cercanos a la Tierra para la humanidad y haría una nueva contribución a China en el futuro, según Wu.

Wu hizo las declaraciones en un evento para conmemorar el séptimo día espacial nacional de China en Wenchang, provincia de Hainan. El 24 de abril marca el aniversario del lanzamiento del primer satélite de China, Dongfanghong-1, que se puso en órbita en 1970.

En un “libro blanco” espacial publicado en enero, se afirmó que China estudiará planes para construir un sistema de defensa de objetos cercanos a la Tierra y aumentará la capacidad de monitoreo, catalogación, alerta temprana y respuesta de objetos cercanos a la Tierra durante el 2021- período 2025.

China celebró su primera Conferencia de Defensa Planetaria en octubre de 2021, con sesiones, documentos y presentaciones sobre una variedad de temas relacionados.

China will build a Planetary Defense System against near-earth asteroids, aiming at 2025-2026 for an impact test like #DART, according to Wu Yanhua, the vice administrator of #CNSA pic.twitter.com/wqC6ejZ8Uk

— China Spaceflight 🙏 (@CNSpaceflight) April 24, 2022