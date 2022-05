¡Las redes no perdonan! Estos son los mejores memes de la Met Gala

El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York alberga uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. Se trata de la Met Gala, en donde se dieron cientos de celebridades con sus creativos looks.

Cada año, el evento se realiza bajo una temática en especial y para este 2022 se eligió ‘Gilded Glamour‘.

Algunos famosos lograron sorprender con sus impactantes looks y otros, por más que se esforzaron, simplemente fueron el blanco perfecto para los memes en redes sociales.

— 𝕴𝖛𝖆𝖓 𝕲𝖆𝖒𝖊𝖗 ✞ 🎮💀⭕🔺️✖◽ (@Ivan28807705) May 2, 2022

The men in Met Gala every year:#MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/fl302PdC23

— 🧣 WILDEST DREAMS AH AHAHAHA 🧣 (@swiftoursonggg) May 2, 2022