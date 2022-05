Guardiola: “No hay palabras que puedan describir cómo nos sentimos”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que necesitan tiempo para recuperarse de lo ocurrido ante el Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones y que no hay palabras que les puedan ayudar tras el doloroso descalabro ante los blancos.

El entrenador español fue preguntado sobre qué le dijo a sus jugadores tras la derrota en el Santiago Bernabéu, que impidió la segunda final de Champions consecutiva para los ingleses.

“Nada. No hay palabras que puedan describir cómo nos sentimos. Solo hace falta tiempo, dormir lo mejor que podamos y pensar en nuestro próximo objetivo”, dijo Guardiola en rueda de prensa este viernes.

Pep Guardiola when asked about using past experience of Man City's Champions League exits to drive the team forward pic.twitter.com/xz8HXV37Vc

🗣 "We can't compare what happened in the past."

La Premier League es el único título al que opta el Manchester City en lo que resta de temporada, y Pep Guardiola se mostró oprtimista en rueda de prensa para ganar el título, “está en nuestras manos”, aseguró.

-->

“El sábado estaremos juntos, hablaremos del equipo que somos y de lo bien que lo hicimos para llegar a esas semifinales de Champions. Estos son los momentos en los que más orgulloso me siento de estar aquí“, añadió.

Pep Guardiola says Manchester City will move on from their UCL semi-final defeat pic.twitter.com/V4fuZrPVki

🗣 "We have the Premier League season in our hands."

Guardiola, que llegó al City en 2016, insistió en que el fútbol es impredecible y apuntó que es “muy destacable” que hayan vuelto a estar en unas semifinales de Champions estableciéndose entre los mejores de Europa.

“La gente dice que si este equipo o si Guardiola no gana la Champions, son un fracaso y yo niego completamente eso. Sabemos lo difícil que es. Entendemos que la gente esté triste, porque estuvo muy cerca. Los jugadores querían estar en esa final, pero para este club, competir como competimos ante el Madrid, fue una alegría”, dijo.

🗣 "I am thinking about Newcastle, it's enough focus for the team."

Pep Guardiola dismisses that Man City have any attention on winning the league pic.twitter.com/DSN6y8Ofcg

— Football Daily (@footballdaily) May 6, 2022