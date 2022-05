¿Ya olvidó a Nodal? Belinda encuentra su “Edén” al posar con diminuto bikini

Luego de que Belinda y Christian Nodal finalizaron su relación, ambos han ganado más popularidad en el mundo artístico.

Por su parte Nodal se encuentra en una gira que hasta el momento ha sido muy exitosa. Belinda ha regresado a la actuación en la nueva serie “Bienvenidos al Edén”, la cual se transmite en Netflix.

Con los rayos del sol frente a su rostro que anunciaban la llegada del atardecer, Belinda disfrutó de playas españolas y lució más radiante que nunca con un atrevido bikini completo.

La famosa no solo inició la semana como una de las favoritas en Netflix con el estreno de la serie, sino que también deleitó a sus 15 millones de seguidores en Instagram con una serie de fotografías en la que presumió de su espectacular figura.

Lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue su look, pues la intérprete de “Luz sin gravedad” lució despampanante en un bañador color negro abierto de la zona frontal.

Inmediatamente, la publicación de la mexicana recibió un sinfín de elogios y piropos subidos de tono.

“El mar es mi Edén, ¿cuál es el tuyo?”, escribió en la fotografía.

“Qué mujer más hermosa, lo que se perdió Nodal”, “Realmente pienso que está chica opacaba a Nodal y él no la necesita con ese talento”, “A mí no me parece sensual, se ve desnutrida”, “Una reina completa, hermosa y radiante”, “Ya vendrá alguien mejor que Nodal, es una muñeca”, fueron algunas reacciones.

