¡Terror aéreo! Piloto sufre problema de salud en pleno vuelo y pasajero aterriza avioneta

Un pasajero sin experiencia logró hacer aterrizar una avioneta en un aeropuerto de Florida, en el sureste de EE. UU., después de que el piloto sufriera un problema de salud en pleno vuelo, informaron este miércoles medios locales. El sujeto, quien era el único pasajero de la aeronave, contó con la ayuda de un controlador aéreo, que guió sus pasos hasta su aterrizaje en el aeropuerto internacional de Palm Beach, unos 110 kilómetros al norte de Miami, informó NBC.

El personal de la torre de control aéreo de Port Pierce, al norte de Palm Beach, recibió, sobre el mediodía del martes, una llamada de emergencia procedente de un Cessna 208 monomotor: “Tengo una situación grave aquí. Mi piloto se ha vuelto incoherente. No tengo ni idea de cómo pilotar el avión”, dijo el pasajero, según una grabación de la llamada citada por NBC.

