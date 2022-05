La Lazio empató 2-2 y se clasificó para Europa en su visita a la Juventus este lunes en el cierre de la jornada 37 de la Serie A, en la que Giorgio Chiellini y Paulo Dybala se despidieron de los “tifosi bianconeri”.

Con un tanto del serbio Sergej Milinkovic-Savic en el minuto 90+6, la Lazio (5º) se aseguró acabar 5º o 6º en la clasificación, sinónimo de jugar la Europa League la próxima temporada.

La otra plaza por disputar la segunda competición europea de clubes y un boleto para la Conference League se la disputarán en la última jornada la Roma (6º con 60 puntos), la Fiorentina (7º) y la Atalanta (8º), ambos a un punto de los romanos.

Paulo Dybala was moved to tears after playing his last match at the Allianz Stadium 💔 pic.twitter.com/orheJPClvQ

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 16, 2022