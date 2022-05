Promociona concierto de grupo cristiano guatemalteco y se burlan de su fe

Luego de conocer que los músicos cristianos son infravalorados, la cantante de cumbia Katy Jara expresó su frustración, ya que la gente paga grandes sumas de dinero “por canciones que incitan al sexo”, luego de anunciar que había empezado a seguir a Cristo.

La cantante promocionó mediante Facebook el próximo concierto del grupo guatemalteco Miel San Marcos, a realizarse el 10 de junio en Lima, Perú. Sin embargo, su publicación rápidamente se llenó de comentarios que hacían burla de su fe, lo que ocasionó la profunda molestia de la exconductora de “Domingos de fiesta”, quien en su alegato arremetió contra la música urbana, en específico el reguetón, además de poner en evidencia que se infravalora el trabajo de los artistas religiosos.

En la segunda parte de su mensaje, Katy Jara puso en evidencia que en el Perú los músicos cristianos no cuentan con pagos justos, pero a pesar de ello la gente insiste en pedir entradas más baratas o incluso que sean gratis.

“¿O sea los músicos cristianos no comen?, ¿no tienen familias?, ¿no tienen sueños?, ¿están obligados a tocar gratis? Converso a diario con muchos hermanos músicos que les gustaría dejar la música del mundo y no se atreven porque saben que aquí en Perú, aún los músicos cristianos no tienen pagos justos que les permitan mantener sus familias”, indicó.