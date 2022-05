ENTREVISTA. Ricardo Jerez: “Llegamos al vestuario y vimos a ‘caballito’ llorando”

Ricardo Jerez, capitán de Municipal, reveló cual fue la clave para que el cuadro escarlata pudiera lograr el pase a la final del Clausura 2022 eliminando a Guastatoya con un hombre menos y estando más de 56 minutos por debajo en el global.

José “Caballo” Morales fue expulsado al minuto 6′, desde entonces, el cuadro escarlata pareció estar desencajado tras perder a su lateral derecho, pieza clave en el armado de Cardozo. Las luces de emergencia en Municipal se encendieron aún más cuando Matías Galvaliz ponía a Guastatoya a ganar la serie con un tanto al minuto 24′.

Los rojos necesitaban un tanto para pasar a la final, pero no podían descuidar su defensa, ya que, un gol más de Guastatoya obligaría a los rojos a marcar 3 goles, hazaña que parecía ser improbable. La paz para los escarlatas llegó al minuto 77′ con un derechazo de Rudy Barrientos que puso el definitivo 1-1 (global: 2-2) que por la posición en la tabla le dio el pase a Municipal y desató la alegría final en el estadio El Trébol.

Ricardo Jerez narró al detalle lo que motivó al vestuario escarlata para lograr sacar la llave ante Guastatoya en una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas.

La expulsión de Morales desubicó a Municipal…

Nosotros enfrentamos a un gran rival, pero todo se nos complicó con la expulsión de Morales, nos costó saber pararnos en la cancha, nos hicieron el gol y veíamos todo cuesta arriba. Estábamos aun gol de quedar noqueados. Pero como pudimos y con el apoyo de la gente logramos terminar la primera parte.

El cambio de imagen comenzó al medio tiempo…

Camino al vestidor ya íbamos alentándonos y diciendo que se podía. Llegamos al vestuario y vimos a “caballito” destrozado con la toalla en la cabeza y llorando, sabía de su importancia, todos en el vestuario le dimos ánimos y dijimos que sacaríamos el resultado por él. Ahí es donde veo que el vestuario está fuerte, esto me motiva.

En el medio tiempo se sentía un aura distinta, por eso salimos al medio tiempo con la convicción de lograrlo. Sabíamos de la capacidad del equipo rival y que no sería fácil, pero todos jugaron un partido de 10 y todo esto se ve reflejado en la emoción al final del partido.

La descarga de felicidad escarlata al finalizar el partido…

La emoción al final se dio por lo complicado que fue esta llave, por los esfuerzos que dimos todos dentro de la cancha. Hoy ya estamos con la cabeza fría y estamos enfocados en la final.

Lo que más motiva es que somos un vestuario muy unido que hemos logrado componer una familia, tenemos un cuerpo técnico que queremos y nos quiere mucho, hay buena comunicación y esto nos hace fuertes.

Jerez se muestra agradecido con la afición…

A pesar de que estaba la situación en contra la gente no seguía apoyando, se hacía sentir. Esto es la hinchada de Municipal, la gente que no sabe eso no lo va a sentir. La gente que no fue al estadio no sintió ese algo muy especial.

“Municipal juega bien”

Municipal si juega bien, hace goles provenientes de muchos goles, equipos que muchos equipos de Liga Nacional no hacen. Estamos sólidos en defensa, tratamos de salir jugando, tenemos bueno movimiento de balón y hemos hecho un gran trabajo.