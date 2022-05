Xelajú MC presenta de manera oficial a Amarini Villatoro como su nuevo entrenador

Este martes se hizo oficial la llegada de Amarini Villatoro a Xelajú MC, el técnico nacional será el técnico del cuadro altense a partir del Torneo Apertura 2022 y llega en sustitución del técnico mexicano Irving Rubirosa.

Villatoro llega luego de su paso por el fútbol costarricense y conseguir la misión de salvar la categoría con el Pérez Zeledón, equipo con el que no renovó su contrato y le permitió llegar de manera libre al Xelajú MC.

🔝 ¡Bienvenido Amarini a Xelajú MC! Presentamos al nuevo Director Técnico de #XelajúMC para la temporada 2022-2023. 📋 Marvin Amarini Villatoro 🇬🇹 💙❤🐏😁🔝#BienvenidoaXelajúMC pic.twitter.com/Lu0PkIdYRd — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) May 24, 2022

El cuerpo técnico del nacional estará compuesto por Fredy Sontay (Asistente Técnico), Benjamín Pérez (Preparador de Porteros) y Carlos Rojas (Preparador Físico).

El cuadro altenese se aferra al proyecto del cuerpo técnico del nacional luego de su mala campaña en el Clausura 2022, torneo en el que terminaron en la decima posición. Durante la presentación oficial, Villatoro dio una rueda de prensa en la que se mostró motivado de iniciar este nuevo proyecto.

-->

¿Por qué Amarini Villatoro escogió a Xelajú MC?

Tengo una buena vibra, una buena intuición, uno se deja llevar por corazonadas muchas veces. Tuve la opción de regresar antes al país, pero no sentí lo que me transmitió Xelajú.

En Pérez Zeledón fue muy difícil. Hay noches que ni dormí, con los jóvenes salvamos la categoría, éramos la plantilla 10 de Costa Rica y uno quiere sentir esa presión pero que sea luchando arriba. Por eso, creo que haciéndolo bien en Xelajú se puede lograr buenos objetivos, yo soy algo cabeza dura y estos son los retos que me gustan a mí. Espero no estar solo un año sino estar más tiempo.

¿Cómo combatirá los problemas de disciplina en el equipo?

Para erradicar los problemas de la plantilla, he platicado con ex entrenadores de Xelajú para conocer qué estaba pasando en el club y aprender, quién no conoce su historia está condenada a repetirla. Hay que copiar lo bueno y erradicar lo malo.

Este es un deporte en equipo, todos dependemos de todos, esta es una oportunidad para algunos y debemos ser un equipo profesional. Que los comentarios fuera de la cancha sean buenos para que podamos agradecer y lograr los objetivos, sin disciplina y profesionalismo, los objetivos no se pueden conseguir.

¿Ya ha hablado con los jugadores de su nuevo equipo?

Tenemos pláticas informales con algunos, pero te soy honesto, prefiero que las charlas sean de frente. Es lo primero que haré, vamos a evaluar la situación para expresarles lo que queremos de cada uno de ellos. Los jugadores deben ser claros con lo que uno como jugador quiere.

¿Qué puede esperar la afición con su llegada al plantel “superchivo”?

Un equipo aguerrido, de mucha entrega, de mucha actitud, mucho orden y compromiso con la institución. Yo soy de los que va paso a paso, lo primero que veo es en clasificar (a la próxima liguilla) en los demás, todo puede pasar.

Lo primero es darle seguimiento a los juveniles que lo han hecho bien, tampoco todo es malo, hay cosas buenas como potencializar los juveniles. Creo que se deberá de crear una base sólida con jugadores de experiencia. Me gustan los retos, me gusta que sea un equipo unido, saber aprovechar cada momento. Adaptarse al fútbol moderno.