VIDEO. ¡Amor por Municipal! A la afición no le importo la lluvia

A la afición de Municipal no le importó la torrencial lluvia que cayó antes del inicio del partido, ante Comunicaciones por la final de ida, y con capas y nilones se apostaron en las afueras del estadio El Trébol a esperar a que se abrieran las puertas.

Los aguaceros que se hicieron presentes cerca del mediodía provocaron caos vehicular en la ciudad capital, pero no impidieron que los seguidores escarlatas asistieran al recinto. Incluso, muchos no se movieron de la fila y soportaron el clima.

Así, se podía observar a hombres, mujeres y niños en los alrededores de El Trébol. Todos esperando, con ansias, ver pasar el bus de Municipal para animar a su equipo.

Largas filas de aficionados se encuentran bajo la lluvia en las afueras del estadio 🏟 El Trébol. A las 15:00 horas se disputará el #Clásico321 entre Municipal y Comunicaciones en la final ida del #Clausura2022. @Deportes_PN ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/cLllF2v3SQ — Omar Solís (@noel_solis) May 26, 2022

Así llegan al partido

Siete años han pasado desde la última vez que Municipal y Comunicaciones se enfrentaron en una serie por el título del campeonato nacional. La última vez fue en el Clausura 2015 cuando los cremas obtuvieron su famoso Hexacampeonato, pero ¿será la misma historia? o ¿los rojos inclinarán la balanza a su favor?

-->

El bus que lleva a cuerpo técnico y jugadores de Municipal llegan al estadio Manuel Felipe Carrera. ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/xid7wcXFr7 — Omar Solís (@noel_solis) May 26, 2022

El equipo escarlata se clasificó a la final luego de haber eliminado a Guastatoya. La serie terminó con un global de 2-2, pero los rojos avanzaron por mejor posición en la fase de clasificación, fueron segundos y el equipo de “pecho amarillo”, tercero.

Mientras que los albos dejaron en el camino a Malacateco con un global de 1-1. Avanzado por el gol de visitante.

#Clásico321 | Largas filas se observan en los ingresos al estadio El Trébol 🏟️, donde Municipal 😈🆚👻 Comunicaciones se enfrentarán por la final del ida del Torneo Clausura 🏆

📹 @noel_solis Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA pic.twitter.com/X5JpVbBSvz — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 26, 2022

Con números parejos

Ambos equipos llegan con una baja sensible, por el local no estará José el “Caballo” Morales, expulsado en la semifinal de vuelta ante Guastatoya. Mientras que el visitante no podrá contar con Jorge Aparicio, que se lesionó en la semifinal de vuelta ante Malacateco.

#Clásico321 | Edecanes se hacen presentes para animar a la afición previo al Municipal 😈🆚👻 Comunicaciones por la final del ida del Torneo Clausura 🏆

📷 @noel_solis Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA pic.twitter.com/g8AfXDc1hW — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 26, 2022

Esta será una de las series más parejas de los últimos años, pues ambos fueron los mejores equipos de la fase regular. Un punto los diferenció, 41 de los albos ante 40 de los escarlatas. También fueron dos de los más goleadores y en la llave anterior, parece que se reservaron para este enfrentamiento.

Además, las estadísticas también son parejas. De los últimos 5 clásicos que han disputado, este será el número 321, el saldo ha sido de tres empates, una victoria para Municipal y una para Comunicaciones.