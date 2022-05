¡A reventar! Aficionados rojos se las ingenian para ingresar al estadio

El estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, está abarrotado por aficionados de Municipal. Sin embargo, algunos tuvieron algún retraso para llegar a tiempo al recinto deportivo y se las están ingeniando para ingresar, según un video que fue captado por el equipo de Emisoras Unidas.

En la grabación se puede ver que algunos hinchas de los rojos trataron de escalar una pared para no perderse ni un minuto del Clásico 321, pero por la cantidad de personas que están presentes en el estadio no les fue posible. El tráfico vehicular y la torrencial lluvia que se registró en la Ciudad de Guatemala fue el inconveniente principal para que los aficionados no llegaran a tiempo a la cita deportiva.

#Clásico321 | Previo al inicio del juego, algunos aficionados rojos aún no podían ingresar al estadio El Trébol 🏟️ Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA 📹 @noel_solis pic.twitter.com/q8QsVBiqb1 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 26, 2022

Se agotaron las entradas

El estadio de El Trébol vive una fiesta con el respaldo de su afición en el juego de ida de la final ante Comunicaciones, pues todas las localidades se agotaron 24 horas previas del encuentro deportivo. En total, la institución carmesí vendió 6 mil entradas por medio de su tienda en línea.

670 para tribuna.

2 mil 500 en la preferencia.

2 mil 500 en la general norte.

500 en la general sur.

Los capitalinos Comunicaciones y Municipal disputan la final del torneo Clausura-2022 tras eliminar al campeón Malacateco y a Guastatoya, respectivamente, en los partidos de las semifinales del fin de semana pasado.

Comunicaciones disputará su tercera final consecutiva en las que no ha logrado consagrarse. Su último trofeo de liga lo consiguió en el torneo Clausura-2015, mientras que Municipal regresa a una final luego de tres años tras salir campeón del Apertura-2019. Ambos son los máximos ganadores de títulos domésticos en el país. Municipal acumula 31 y su archirrival Comunicaciones expone 30 en sus vitrinas.