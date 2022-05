Charles Leclerc cumple ante su gente y se lleva la ‘pole’ en el GP de Mónaco

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó la ‘pole position’ del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, ante sus compatriotas y quedando justo por delante de su compañero de equipo español, Carlos Sainz Jr, segundo de la sesión, este sábado.

La segunda línea de esta séptima carrera del Mundial, cuya salida tendrá lugar a las 15h00 locales (13h00 GMT), será para los Red Bull del mexicano Sergio Pérez, tercero, y del neerlandés Max Verstappen, cuarto.

La última manga de la sesión de clasificación fue acortada tras el accidente de ‘Checo’ Pérez, que dio con las barreras de seguridad y luego fue golpeado por el monoplaza de Sainz Jr.

“Estaba en mi vuelta de pista, vi la bandera amarilla, frené e intenté evitarle lo mejor que pude”, explicó el español.

IT'S POLE FOR LECLERC IN MONACO!!! 👏👏👏 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/9a1XdvtLKe

El británico Lando Norris (McLaren) completó el ‘Top 5’ de la sesión. Le siguieron en la misma su compatriota George Russell (Mercedes), sexto, el español Fernando Alonso (Alpine), séptimo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), octavo, el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), noveno, y el francés Esteban Ocon (Alpine), décimo.

Un poco antes en la sesión de clasificación, la primera manga (Q1) se había visto interrumpida unos minutos por una bandera roja, tras el choque del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) contra una barrera de seguridad.

En el trazado monegasco, donde los adelantamientos son muy complicados por la estrechez de las calles del Principado, las posiciones en la parrilla de salida son muy importantes. Todavía lo serán más si finalmente hay lluvia el domingo en el momento de la carrera.

Después de seis carreras (cuatro ganadas por Verstappen y dos por Leclerc), el campeón mundial holandés, que ganó en Mónaco el año pasado, llega a este Gran Premio con seis puntos sobre el piloto de Ferrari en la clasificación de pilotos.

En la categoría de constructores, Red Bull supera en 26 puntos a Ferrari.

QUALIFYING REPORT: Dominant Leclerc takes his fifth pole of the season #MonacoGP #F1 https://t.co/YM5cb10ajr

— Formula 1 (@F1) May 28, 2022