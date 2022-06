Thalía sufre una enfermedad sin cura, revela su hermana Laura Zapata

Laura Zapata informó que su hermana Thalía no se encuentra nada bien de salud y estaría pasando días bastante complicados, debido a la enfermedad de Lyme, misma que le fue detectada hace más de una década. Si bien la cantante ha mencionado lo difícil que ha sido para ella vivir con este padecimiento, esta vez fue su familiar quien contó las complicaciones por las que tiene que pasar la intérprete de ‘Amor a la mexicana’.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no puedo moverme, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’”, dijo a medios de comunicación.