Viruela del mono: Van más de 700 casos en todo el mundo

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron el viernes tener conocimiento de más de 700 casos de viruela del mono en todo el mundo, incluyendo 21 en EE. UU., con investigaciones que sugieren que se está expandiendo en ese país.

De acuerdo con el nuevo reporte de los CDC, 16 de los primeros 17 casos se encontraron en hombres homosexuales, y en 14 de los casos se sospecha que están relacionados con viajes. Todos los pacientes están en recuperación o ya se han recuperado y no se han registrado fatalidades. “También tenemos al menos un caso en EE. UU. que no está relacionado con viajes ni sabe cómo adquirió la infección”, dijo Jennifer McQuiston, directora adjunta de la división de patógenos y patologías de alto impacto de los CDC.

New @CDCMMWR: people w/ #monkeypox have been identified in the US CDC has initiated an emergency response to monitor & investigate cases. While monkeypox is rare in the US, people w/ unexplained rashes or lesions should contact their health care provider: https://t.co/R9AsxMCuyx pic.twitter.com/u2m38JHz20

— CDC (@CDCgov) June 3, 2022