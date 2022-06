Tres selecciones europeas utilizarán el uniforme de su selección femenina en Liga de Naciones

Los equipos masculinos de Alemania, Bélgica y España jugarán en próximos partidos de la Liga de Naciones con la equipación de sus selecciones femeninas, para atraer la atención sobre el fútbol femenino antes de la Eurocopa.

😍 𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 𝐓𝐎 𝐆𝐎 😍 Who’s getting their hands on this 🏆? #WEURO2022 pic.twitter.com/DAxMwdpfI5 — UEFA Women's EURO 2022 (@UEFAWomensEURO) June 6, 2022

La ‘Mannschaft’ recibe el martes a Inglaterra (12:45 horas) en Liga de Naciones, con la vestimenta de su selección femenina.

“Es un pequeño reconocimiento del equipo masculino, eso demuestra que nos apoyamos unos a otros, eso es el fútbol”, explicó una portavoz de la selección femenina, Annette Seitz.

El año pasado, el equipo de la seleccionadora Martina Voss-Tecklenburg hizo lo mismo, jugando con la equipación del equipo masculino contra Chile, justo antes de la Eurocopa-2020.

Bélgica hará lo mismo contra Polonia el miércoles en Liga de Naciones. “Nuestros ‘Diablos’ se enfrentarán a Polonia con la equipación de las ‘Red Flames'”, explicó en su web la Federación belga de fútbol (URBSFA).

Our Devils will play against Poland in the @BelRedFlames shirt. 😍 #DEVILTIME pic.twitter.com/tKaOCnAJUq — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 7, 2022

“Con este gesto, nuestros ‘Diablos Rojos’ mostrarán claramente su apoyo a sus homólogas femeninas, que disputarán en Inglaterra su segundo Campeonato de Europa consecutivo”, continúa el comunicado, acompañado de fotos de “la equipación, con un diseño especialmente concebido para nuestras ‘Red Flames’ belgas, compuesto por una camiseta negra, un pantalór rojo y medias rojas”.

España disputará un duelo con la equipación femenina en la Nations League

La ‘Roja’ española también jugará una vez con la equipación de mujeres durante un partido del mes de junio, “en homenaje al muy buen trabajo que han logrado sus compañeras”, explicó el director general de Adidas Football, Nick Craggs.

"Un diseño de camiseta que la selección masculina usará en un partido a disputar en junio como "homenaje al gran trabajo que están realizando sus compañeras", explica Nick Craggs, director general de Adidas Football" https://t.co/eqRpXzOgyG — FJ (@AnkaraHansen) June 7, 2022

Los diferentes proveedores de equipamiento deportivo durante estos días “han asegurado una presentación de las nuevas camisetas de selecciones femeninas por todo lo alto, como lo hacen para sus equipos masculinos”, explica a la AFP Kevin Geoffroy, del sitio especializado FootPack.

La Eurocopa femenina se jugará del 6 al 31 de julio en Inglaterra.

🤩🤩🤩#WEURO2022: Loading…

🟪🟪🟪🟪🟪🟪⬜⬜️⬜️ Get your tickets now! 👇 — UEFA Women's EURO 2022 (@UEFAWomensEURO) June 6, 2022

*Con información de AFP