El Zurdo de Oro: El documental que relatará la vida de Kevin Cordón

El badmintonista guatemalteco Kevin Cordón anunció este jueves en conferencia de prensa, el rodaje del documental “El Zurdo de Oro” que cuenta la vida del atleta y será producida por Luna Producciones.

La duración del documental será de aproximadamente una hora y recrearán la historia del atleta y se iniciará a grabar en septiembre del año en curso, así lo dio a conocer Edgar Ramírez, director del proyecto.

En la conferencia de prensa, el badmintonista guatemalteco Kevin Cordón dio detalles sobre el documental que narrará su vida, y que busca ser inspiración para los niños guatemaltecos que tienen grandes aspiraciones en la vida.

El oriundo de La Unión, Zacapa, resaltó que tras su participación en los Juegos Olímpicos se abrió más como persona y es por eso que nació la idea de hacer este documental y poder retribuir al país.

“Después de los Juegos Olímpicos se me dio la oportunidad de poderme abrir más como persona, no solo como deportista, y en las charlas que he tenido con niños me he dado cuenta que ese es el camino en que yo puedo retribuir al país, así es como nace la idea de poder realizar este bonito documental de mi vida, esa es la intención de Kevin Cordón como persona, no es crear lástima, no es como sacar un beneficio, sino narrar los inicios de un niño que salió de su casa con un sueño, el camino fue difícil, todas esas cosas son las que yo quiero contar, quiero ser una inspiración y espero que les guste”, expresó el atleta olímpico guatemalteco.