Así responde Chris Evans sobre salir con Shakira

Después de que Shakira anunciara su separación del jugador Gerard Piqué del famoso equipo Barcelona, Henry Cavill y Chris Evans la comenzaron a seguir en Instagram.

Ante ello, los internautas enloquecieron ya que se dijo que ambos estarían interesados en la cantante. En una reciente entrevista el actor fue cuestionado acerca de la colombiana, y respondió muy sonrojado.

Fue en una entrevista con el programa “Despierta América” que el periodista le mostró a Chris varios memes en los que sale él y Henry Cavill compitiendo por el “amor” de Shak.

Someone finally asked Chris Evans about the Shakira follow on Instagram 😭pic.twitter.com/EsTfosIX9K

— Abira | TE FELICITO 🤖🇵🇰 (@shakmademecrazy) June 10, 2022