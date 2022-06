Darwin Núñez se convertirá en el fichaje más caro de la historia del Liverpool

Con el mercado de fichajes ya abierto en Inglaterra, el Liverpool comienza a mover fichas de cara al inicio de la temporada 22/23, la cual parece que no contará en sus filas con el atacante senegalés Sadio Mané, quien ha dicho públicamente que desea marcharse del club, esto parece que no será un problema para los reds, quienes según la prensa internacional ya han llegado a un acuerdo por el delantero uruguayo Darwin Núñez.

El traspaso de Núñez a Anfield parece inminente, ya que, no estuvo en el encuentro de este sábado que terminó en goleada de su selección 5-0 sobre Panamá. A pesar que Uruguay no dio más detalles, Núñez no estuvo en este duelo por “sanidad”, aunque todo parece indicar que es porque el delantero se pone rumbo a Inglaterra para sellar su fichaje con los “Reds”.

Las cifras que manejan el fichaje son las de 80 millones de euros más 20 en variables, esto haría que el uruguayo se convierta en el fichaje más caro de la historia del Liverpool, hecho relevante que rompería la dinámica de los dueños del club (Fenway Sports Group), quienes no generan más gastos en fichajes de lo que venden.

El Liverpool espera reponer parte de lo que se invierta por Núñez con la venta de Sadio Mané, por el africano esperan conseguir al rededor de 50 millones de euros. Según el reconocido periodista italiano y experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Núñez pasará el reconocimiento médico la próxima semana.

More on Darwin Núñez deal. Meeting today morning confirmed, took place in Portugal – Liverpool reached full verbal agreement with Benfica & agents too. 🇺🇾🤝 #LFC

Only medical now pending, to be scheduled next week – once deal is signed. Darwin could fly to England on Monday. pic.twitter.com/lqYr54Mqex

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022