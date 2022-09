La emotiva carta de retiro del futbolista “más fuerte” del mundo

El delantero inglés de 40 años, Adebayo Akinfenwa se despidió del fútbol con una emotiva carta que pone fin a un ciclo de 22 años como profesional y una carrera plagada de goles en su mayoría en las divisiones de ascenso del fútbol inglés.

Pese a tener un imponente físico que superaba las 200 libras, Adebayo demostró tener galones para competir en el fútbol profesional inglés. A lo largo de su carrera jugó para 14 equipos estuvo muy cerca de llegar a la Premier League, ya que, llegó a jugar en Championship (segunda división de Inglaterra).

“Bayo”, quien es también conocido por se seguidor el Liverpool, disputó su última temporada como activo en la tercera división de Inglaterra, con el Wycome Wanderers alcanzó el playoff de ascenso hacia la segunda división inglesa, pero cayó en Wembley ante el Sunderland.

El delantero deja atrás una carrera de más de 700 partidos y 213 goles como profesional.

“Luego de mi último juego como profesional en Wembley han pasado un par de semanas en las que he sido capaz de reflexionar en mi carrera de 22 años”, inició.

A few words from the 🖤 pic.twitter.com/kCm4o9yxEM

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) June 11, 2022