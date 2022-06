La UE comprará más de 100 mil vacunas contra la viruela del mono

La Unión Europea (UE) y el laboratorio danés Bavarian Nordic anunciaron el martes haber cerrado un contrato para la compra de más de 100 mil dosis de vacunas contra la viruela del mono, detectada en 19 países miembros, además de Noruega e Islandia. Comercializada bajo el nombre de Imvanex en Europa; Jynneos, en EE. UU., e Imvamune, en Canadá, se trata de una vacuna de tercera generación (no se replica en el organismo humano) autorizada en Europa desde 2013 e indicada contra la viruela en los adultos.

El acuerdo es sobre la venta de 109 mil 090 dosis a países europeos, precisa la Comisión Europea en un comunicado. Se inspira en las compras agrupadas de vacunas anticovid aunque las cantidades son mucho menores. A principios de junio, el regulador europeo de medicamentos (EMA) anunció haber iniciado conversaciones con Bavarian Nordic para eventualmente extender su utilización contra la viruela del mono.

Bavarian Nordic enters vaccine supply contract with the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) in response to #monkeypox outbreak https://t.co/xVWXuJwtea

— Bavarian Nordic (@BavarianNordic) June 14, 2022