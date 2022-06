Se revela por fin un antiguo rumor sobre Michael Jackson

Yuji Naka, antiguo jefe del equipo de videojuegos de la compañía japonesa, confirmó un antiguo rumor que llevaba años circulando y que aseguraba que el difunto rey del pop, Michael Jackson, creó la música de ‘Sonic the Hedgehog 3’, que se estrenó en 1994.

Naka decidió desvelar ahora este secreto y es solo porque siente una indignación absoluta ante la decisión que ha tomado la empresa al modificar la banda sonora del nuevo recopilatorio ‘Sonic Origins’.

Oh my god, the music for Sonic 3 has changed, even though SEGA Official uses Michael Jackson's music.

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) June 23, 2022