ONU alerta que el mundo enfrenta una “emergencia” en los océanos

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó el lunes, al inicio de una importante conferencia de la organización sobre esta cuestión en Lisboa, que el mundo enfrenta una “emergencia” en los océanos que amenaza a la naturaleza y a la humanidad. “Hoy nos enfrentamos a lo que yo calificaría como una emergencia en los océanos”, dijo Guterres ante miles de altos funcionarios, expertos y defensores del medioambiente, describiendo cómo los océanos han sido dañados por el cambio climático y la contaminación.

We have taken the ocean for granted, and now we face an ocean emergency.

I am urging all participants at the UN Ocean Conference to right these wrongs & do our part for the ocean.

We must take action & turn the tide. #SaveOurOcean pic.twitter.com/4SPDfcYksT

— António Guterres (@antonioguterres) June 27, 2022