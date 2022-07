Revelan más detalles sobre Robert E. Crimo III, el atacante del 4 de julio

Autoridades estadounidenses revelaron este martes más detalles sobre Robert E. Crimo III, el joven atacante del desfile del 4 de julio en Highland Park, Chicago. Armado con un arma similar a un rifle semiautomático AR-15, Crimo III, conocido como “Bobby” entre sus allegados, abrió fuego, desde el tejado de un edificio, en contra de las personas que asistían al desfile, dejando al menos seis muertos y 26 heridos.

Pero antes de sembrar muerte y caos en este suburbio acomodado de Chicago, la comunidad conocía a Crimo III como un niño tranquilo, exmiembro de los Boy Scouts. “Lo conozco como alguien que era un Cub Scout cuando yo era el líder de los Cub Scouts”, declaró Nancy Rotering, alcaldesa de Highland Park, a la cadena NBC, describiendo al atacante como “apenas un niño pequeño”. “Es una de esas cosas en las que das un paso atrás en el tiempo y dices: ‘¿Qué pasó?’”, afirmó.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.

— Nancy Rotering (@NancyRotering) July 4, 2022