Key Alves: “Gano cincuenta veces más con las plataformas digitales que con el voleibol”

Con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram, Keyla Alves, de 21 años, jugadora profesional brasileña de voleibol, ha dicho que gana más dinero con su cuenta en Onlyfans que con el deporte que practica.

“Me guste o no, las plataformas virtuales hoy son mi mayor ingreso. Y más en OnlyFans , porque el precio mensual es fijo”, aseguró la deportista en una entrevista con el medio brasileño O Globo.

Alves, quien se desempeña como líbero en su club Osasco, y también es modelo e influencer, es la jugadora de voleibol con más seguidores en el mundo.

“Estoy entrando en mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero un atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha empezaron a crecer mucho para mí”, dijo al medio brasileño la atleta.

Además, aseguró que por ser deportista su imagen creció en internet ya que “eso es lo que la gente busca ver”. También se considera emprendedora de negocios propios.

Por otro lado, Alves indicó que ella es quien se encarga de todas sus redes sociales con excepción de la plataforma Onlyfans. “Es mi gerente que hace las publicaciones”, dijo.

“Todas las publicaciones pasan por mí, las fotos, las ediciones, los subtítulos. Publican siempre a la hora de comer o de noche, para no perturbar la rutina de entrenamiento. Me quedo despierto toda la noche, corriendo entre las hamacas. Pero conozco mi límite y por eso no perturba mi sueño”, asegura.