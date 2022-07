Entidades especializadas señalan “fracaso” de la vacunación anticovid en Guatemala

En un momento en el que Guatemala enfrenta una quinta ola de contagios, el Instituto de Bioética Johns Hopkins Berman, basado en un artículo de la revista científica británica Nature, señaló que la implementación de la vacuna contra el Covid-19 fracasó en el país.

El informe detalla que hubo errores al conectarse con las comunidades indígenas, lo cual se evidencia en la baja tasa de vacunación de la nación.

El referido artículo señala que los investigadores han estado estudiando la situación en Guatemala con respecto a la inmunización, para lo cual se ha entrevistado a personas para comprender su resistencia a las vacunas y encontrar soluciones.

Guatemala’s COVID vaccine roll-out failed: here’s what researchers know – Missteps in connecting with Indigenous communities factored into the nation’s low vaccination rate. https://t.co/xzf9yrW62r

— Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics (@bermaninstitute) July 8, 2022