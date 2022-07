Vicepresidente: “No vamos a encontrar a políticos ni funcionarios de primer nivel porque esto no da votos”

En el marco de una capacitación para periodistas sobre el delito de trata de personas, el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes dijo que en las actividades relacionadas a dicho tema no se ve a funcionarios de primer nivel.

“Lo he dicho otras veces y lo tengo que repetir, no vamos a encontrar a muchos políticos ni funcionarios de primer nivel porque esto no da votos”, dijo.