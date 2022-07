“Mi amor, no te cases, aún te amo”, viralizan mensaje en pasarela

“Mi amor, no te cases, aún te amo. Paso por ti a la iglesia, juntos por siempre”, se lee en un mensaje que circula en redes sociales, supuestamente colocado sobre una pasarela en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en México.

En el anuncio, en el que hay una foto de la pareja enmarcada en un corazón, se intenta persuadir a alguien de los dos a no contraer matrimonio. El mensaje llamó la atención de los usuarios en redes y decidieron compartirlo, con el objetivo de que llegue a la persona indicada.

El mensaje no sólo llamó la atención de los internautas, sino también del propio gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien lo compartió en su perfil de Facebook en apoyo a los enamorados: “Los de Soledad andan muy enamorados, ¡como historia de telenovela”, escribió.

Tras la publicación del gobernador, las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar:

-->

“En la guerra y en el amor todo se vale , tu impide esa boda , si te ama no se casa”, “Después de tantas cosas malas,hay una historia de amor”, “Una historia más para la rosa de Guadalupe..la tóxica”, “A mi me llamaron cinco minutos antes de su boda llorando 😂 que no se queria casar y fijo se casó… Patadas de ahogado”, “Esperaré el desenlace de esta desafortunada historia de amor”, dicen algunos de los comentarios.