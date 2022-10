Un joven de 23 años murió al beber una botella entera de licor en solo dos minutos luego de hacer una apuesta con sus amigos para ganar US $12. El vídeo de este lamentable hecho se viralizó y generó repudio entre los usuarios.

El suceso se registró el pasado domingo, 12 de julio en la localidad de Mashamba, provincia de Limpopo, en Sudáfrica. Esta situación ocurrió en el restaurante Blue Corner Car Wash & Liquor, donde se grabó el video que se viralizó en redes sociales. En la grabación se muestra al joven ingiriendo la botella con 35 % de alcohol, mientras la gente que estaba a su alrededor lo aplaudía y ovacionaba por estar logrando el reto.

No obstante, tras terminar de beber el licor, el joven colapsó a causa de la alta cantidad de alcohol ingerida y debió ser asistido de inmediato por personal médico. Posteriormente fue llevado a una clínica local, donde se confirmó su fallecimiento. Por su parte, algunos especialistas señalan que los daños causados por este tipo de excesos con alcohol pueden tener consecuencias muy peligrosas y de manera inmediata.

The South African Police Service has confirmed that a man has indeed died after consuming an entire bottle of #Jägermeister in under 5 minutes in Limpopo.

SAPS spokesperson Brigadier Mojaphelo says police are investigating an inquest docket over the incident.#TheLegalSA pic.twitter.com/xtnVg0MYU5

— The Legal SA (@TheLegalSA) July 12, 2022